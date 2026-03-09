В МВД раскрыли, как мошенники используют игры на Android в грязных целях

Мошенническая схема с использованием вредоносного ПО, скрытого в безобидных на вид приложениях, заразила 25 млн Android-устройств для искусственной накрутки рекламного трафика, сообщили в управлении МВД РФ по борьбе с киберпреступлениями в Telegram-канале. Программы имитировали посещения сайтов в скрытых окнах, автоматически открывая ресурсы без ведома пользователей.

Чаще всего вредоносный код скрывался в приложениях, которые выглядят безобидно: фонарики, программы для очистки памяти, приложения для чтения электронных книг, фитнес-сервисы или простые игры, — говорится в сообщении.

Ранее сенатор Артем Шейкин сообщил о планах внедрения в России обязательного страхования от кибератак для объектов критической инфраструктуры, начиная с поэтапного подхода. Предлагается ввести гибридный формат «вмененного» страхования для наиболее значимых организаций и операторов с большими массивами персональных данных.

Кроме того, в пресс-службе Кремля сообщили о поручении президента РФ Владимира Путина разработать и утвердить концепцию повышения цифровой грамотности населения. Документ должен быть подготовлен до 1 июля 2026 года.