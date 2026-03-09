Страшное ДТП унесло жизни пятерых человек в Башкирии Пять человек погибли в ДТП на трассе Бирск — Сатка в Башкирии

Пять человек погибли, еще двое пострадали в результате ДТП в Караидельском районе Башкирии, заявили в пресс-службе республиканской прокуратуры. Авария произошла на 72-м километре автодороги Бирск — Сатка рядом с селом Байкибашево. Предварительно, столкнулись машины марок Lada, Hyundai и Toyota.

Водители Lada и Hyundai, а также трое пассажиров скончались на месте от сильного удара. Двух пострадавших экстренно госпитализировали. На месте ЧП работают экстренные службы. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее два человека погибли в результате аварии в Истринском городском округе Московской области. Трагедия произошла на 72-м километре Новорижского шоссе. Легковой автомобиль врезался в КамАЗ, который выполнял дорожные работы.

До этого в селе Федосьино на западе Москвы мужчина погиб после того, как ремонтируемый им грузовик Mercedes весом более трех тонн придавил его. Предварительно, это случилось из-за разрыва пневмобаллона подвески.