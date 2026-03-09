Составлен список звезд, которые погибли в ДТП

Несколько дней назад звезда «Склифосовского», актриса Екатерина Ведунова, и ее 15-летняя дочь погибли в результате ДТП в Мордовии. Кто еще из российских звезд погиб в автокатастрофах?

Звезда «Склифосовского» и ее дочь погибли в лобовом ДТП

Об этом сообщила подруга семьи Марианна Прядко-Белоусова. Трагедия предположительно случилась вечером 4 марта примерно в 22:23.

«В автокатастрофе погибла моя однокурсница, наша милая, всеми любимая Котя. Погибла и дочь Катюши. Невозможно поверить. Катюша — яркая, харизматичная, талантливая актриса, веселая всегда — хохотушка, друг. Наша. Абсолютно все, кто знал ее, искренне ее любили. И она так любила всех и так любила жизнь», — написала она.

По данным ГИБДД, 77-летний водитель автомобиля Renault, двигаясь в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, следовавшей в направлении Пензы. 45-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Прощание с актрисой и ее несовершеннолетней дочерью пройдет 9 марта в Балаково. Погибших похоронят на местном кладбище в тот же день.

Машину Голуб протаранило авто, выехавшее на «красный»

Актриса и телеведущая Марина Голуб трагически погибла в автомобильной аварии в октябре 2012 года. В тот роковой день она находилась в автомобиле, которым управлял частный таксист. Позднее выяснилось, что за полгода до этой трагедии его лишили водительских прав на 20 месяцев из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения.

Аварию спровоцировал водитель Cadillac, который выехал на красный сигнал светофора на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского, где столкнулся с Hyundai, в котором находилась актриса, а также с автомашинами «Лада» и KIA. Водитель Cadillac с места аварии скрылся.

Голуб находилась на заднем пассажирском сиденье. Удар пришелся как раз на ее сторону. Она скончалась на месте ДТП.

Михаил Евдокимов погиб вместе с водителем и охранником

7 августа 2005 года в автокатастрофе погиб известный российский пародист, а на тот момент и губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Он вместе с супругой Галиной, водителем и охранником ехал в село Полковниково, где проходили мероприятия по случаю 70-летия со дня рождения космонавта Германа Титова.

На трассе М-52 в 29 километрах от Бийска машина Евдокимова обогнала «Волгу», но, спускаясь с холма, не успела вернуться на свою полосу и попыталась обойти иномарку, поворачивающую на перекрестке влево. За рулем этого автомобиля сидел Олег Щербинский. В результате Mercedes Евдокимова коснулся иномарки правым бортом, вылетел в кювет и разбился о дерево. Губернатор, его водитель и охранник погибли. Супруга Евдокимова получила тяжелые травмы.

Александр Дедюшко скончался вместе с женой и сыном

3 ноября 2007 года в автокатастрофе погибли актер Александр Дедюшко, его жена и сын. Трагедия произошла в 22:15 на 109-м километре трассы Москва — Уфа, недалеко от заправки за деревней Новые Омутищи в Петушинском районе Владимирской области. Автомобиль Toyota Picnic, которым управлял Дедюшко, столкнулся с грузовиком. По предварительной версии, актер мог заснуть за рулем.

Жена и сын актера погибли мгновенно. Сам Дедюшко первые минуты после аварии был жив, но скончался до приезда скорой.

Геннадий Бачинский выехал на «встречку»

Известный радиоведущий Геннадий Бачинский ушел из жизни 12 января 2008 года. Трагедия произошла, когда он выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter.

В день происшествия он направлялся из города Кашина, где незадолго до этого завершил оформление документов на покупку квартиры для своей матери. В Кашине он владел домом и планировал перевезти мать к себе.

Две женщины, ехавшие в микроавтобусе, оказались в больнице с переломами нижних конечностей. Одна из них также получила ожоги глаз и лица в результате утечки паров от поврежденного аккумулятора.

Mercedes Ратмира Шишкова столкнулся с машиной, загорелся и взорвался

Ратмир Шишков, окончивший «Фабрику звезд — 4» и ставший другом Тимати, начал свою карьеру в шоу-бизнесе вместе с ним. Позже он вместе с Анастасией Кочетковой и Домиником Джокером основал группу «Банда».

В ночь на 23 марта 2007 года в Москве произошла ужасная авария, в которой погиб Шишков и его друзья. Их Mercedes столкнулся с другим автомобилем и загорелся, а затем взорвался. Родственники опознавали жертв по зубам, украшениям и уцелевшим частям одежды. ГИБДД установила, что водитель Mercedes превысил скорость и проехал на красный свет.

Виктор Цой получил смертельные травмы на трассе Р-126

15 августа 1990 года Виктор Цой, фронтмен группы «Кино», погиб в автокатастрофе. Трагедия случилась на трассе Р-126, соединяющей Слоку и Талсы, в 35 километрах от хутора Таутопнике, который находился в Латвийской ССР.

Музыкант выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Ikarus-250. Полученные травмы оказались смертельными, и Цой скончался на месте происшествия.

Лена Миро так и не вышла из комы после ДТП в США

В 2024 году российский блогер Лена Миро (Елена Мироненко), известная своими скандальными публикациями о звездах шоу-бизнеса на LiveJournal, умерла после ДТП в Соединенных Штатах, сообщил Telegram-канал Super.ru. По информации журналистов, она впала в кому, после чего скончалась.

