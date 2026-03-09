Составлен список звезд, которые готовятся стать родителями в 2026 году

В последнее время сразу несколько звезд рассказали, что готовятся стать родителями. Кто из российских знаменитостей ждет пополнения в 2026 году?

Катерина Шпица и Руслан Панов

Актриса Катерина Шпица, которой осенью исполнилось 40 лет, и ее супруг Руслан Панов, 42-летний тренер, готовятся стать родителями. Для них это будет первый общий ребенок, в то время как у Шпицы уже есть сын от предыдущего брака.

«Германа я рожала в 26 лет, организм с точки зрения резервов был на пике своих возможностей. Но и сейчас, при спокойном отношении, все протекает очень хорошо», — сообщила артистка в ответ на многочисленные вопросы журналистов о самочувствии.

В ноябре 2024 года Шпица впервые поделилась историей о потере ребенка. Во время второй беременности, наступившей после свадьбы с Пановым, актриса узнала на первом же скрининге, что плод не развивается.

Мила Ершова и Святослав Рогожан

Актриса Мила Ершова, известная по сериалам «Аутсорс» и «Трудные подростки», в январе объявила, что ждет первенца. Будущая мама поделилась этой новостью в социальных сетях вместе со своим супругом Святославом Рогожаном.

Пара опубликовала трогательный совместный снимок, сопроводив его лаконичной подписью.

«Что? Да!» — подписали кадры актеры.

Мила и Святослав встретились еще во время учебы, но широкую популярность обрели благодаря совместному участию в сериале «Трудные подростки», вышедшем в 2019 году. В феврале 2024 года пара объявила о помолвке, а в мае того же года состоялась их свадьба.

T-killah и Мария Белова

Рэпер T-killah (настоящее имя — Александр Тарасов) и его жена Мария Белова также заявили, что ждут второго ребенка. Супруги опубликовали серию семейных фотографий с сыном Иваном-Лионелем в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На кадрах можно увидеть заметно округлившийся живот девушки.

«Большие планы на 2026-й», — гласит подпись под фото.

В комментариях подписчики, коллеги по шоу-бизнесу и друзья пожелали Беловой легких родов, а Тарасову — терпения и выдержки. Особое восхищение у поклонников пары вызвало то, как долго девушке удавалось скрывать свое положение, хотя по ее внешнему виду было очевидно, что она беременна уже достаточно давно.

Trida и Александр Мещеряков

22-летняя Татьяна Мещерякова, известная как Trida, и ее супруг, продюсер Александр Мещеряков, также готовятся стать родителями. Татьяна находится на седьмом месяце беременности. Несмотря на юный возраст, певица уже обладает зрелостью и мудростью.

«Я всегда мечтала создать сильную семью и заниматься тем, что люблю — музыкой. Поэтому я решила, что могу иметь все, если буду жить в гармонии», — отмечала она.

Trida исполняет инди-поп и обрела популярность благодаря песне «С неба», записанной в дуэте с Elman.

Никита и Дарья Нагорные

В феврале супруга олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного Дарья Нагорная объявила о скором пополнении в их семье.

Дарья в своем Telegram-канале опубликовала видео с розыгрышем, где ее мужа останавливает сотрудник ДПС. После требования сотрудника правоохранительных органов предъявить документы Нагорная демонстрирует снимок УЗИ.

«Он думал — обычная проверка ДПС. А я знала, сейчас он получит самый важный „документ“ в жизни. Вот так я сказала ему, что у нас будет еще один малыш!» — подписала ролик Дарья.

Супруги уже растят сына, появившегося на свет в июне 2023-го.

Нагорный стал олимпийским чемпионом в Токио в командных соревнованиях. Кроме того, 26-летний спортсмен имеет в своем арсенале три золотые медали мировых первенств. Его супруга — победительница мирового чемпионата 2015 года.

Вадим Галыгин и Ольга Вайнилович

В семье известного шоумена Вадима Галыгина произошло радостное событие. Его супруга Ольга Вайнилович сообщила о предстоящем рождении третьего ребенка в свой день рождения в феврале текущего года. Это известие стало неожиданностью для всех гостей, собравшихся на праздник.

«Мы сегодня собрались по поводу моего дня рождения, но будет еще один повод. Многие знают, но не все. Я скоро стану мамой в третий раз», — сказала Ольга под бурные аплодисменты.

Трогательный момент продолжился видеороликом, который показали на большом экране. В нем будущий малыш «обратился» к родителям и близким, а в финале прозвучало главное — у пары родится сын. Для Галыгина это будет уже четвертый ребенок и третий мальчик в нынешнем браке.

