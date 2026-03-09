В бассейне Стерлитамака произошло массовое отравление детей хлором Прокуратура Башкирии: девять детей отравились хлором в бассейне в Стерлитамаке

В одном из банных комплексов Стерлитамака девять детей и четверо взрослых отравились парами хлора во время посещения бассейна, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии. Инцидент произошел днем 8 марта, всем пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

По предварительным данным, отдыхающие обратились к врачам после купания, почувствовав резкое ухудшение самочувствия. Медики осмотрели всех пострадавших на месте.

В результате 10-летний мальчик госпитализирован, остальные после осмотра врачами отпущены домой для амбулаторного лечения, — говорится в публикации.

В сообщении надзорного ведомства подчеркивается, что обстоятельства случившегося уже стали предметом разбирательства. Также по факту отравления людей парами хлора возбуждено уголовное дело, в ходе которого предстоит установить точные причины произошедшего.

