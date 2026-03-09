Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 01:58

В бассейне Стерлитамака произошло массовое отравление детей хлором

Прокуратура Башкирии: девять детей отравились хлором в бассейне в Стерлитамаке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В одном из банных комплексов Стерлитамака девять детей и четверо взрослых отравились парами хлора во время посещения бассейна, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии. Инцидент произошел днем 8 марта, всем пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

По предварительным данным, отдыхающие обратились к врачам после купания, почувствовав резкое ухудшение самочувствия. Медики осмотрели всех пострадавших на месте.

В результате 10-летний мальчик госпитализирован, остальные после осмотра врачами отпущены домой для амбулаторного лечения, — говорится в публикации.

В сообщении надзорного ведомства подчеркивается, что обстоятельства случившегося уже стали предметом разбирательства. Также по факту отравления людей парами хлора возбуждено уголовное дело, в ходе которого предстоит установить точные причины произошедшего.

Ранее в США две трехлетние сестры утонули в бассейне частного дома, пока семья спала. Детей обнаружила бабушка. По предварительной информации, две девочки смогли покинуть дом через дверь, ведущую к внутреннему дворику и бассейну, пока их мать и дедушка спали. Водоем, расположенный на заднем дворе, был огорожен высоким деревянным забором.

Стерлитамак
дети
отравления
хлор
