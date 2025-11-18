Более тысячи россиян вышли встречать героев СВО в Башкирии Более тысячи жителей Стерлитамака с подарками встретили поезд с бойцами СВО

Порядка тысячи жителей Стерлитамака вышли встречать поезд с ранеными бойцами СВО, направляющимися в госпиталь, сообщили на странице городской ассоциации ветеранов СВО во «ВКонтакте». Горожане принесли для солдат подарки — продукты питания и теплые вещи.

Глава города Эмиль Шаймарданов также приветствовал героев и передал для них выпечку. В ассоциации сообщили, что всю помощь, которую солдаты не смогли принять из-за медицинских требований и соображений безопасности, отправят в зону СВО.

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин попросил президента России Владимира Путина поручить правительству создать условия для занятий адаптивными видами спорта для ветеранов СВО в учебных учреждениях. Многие ветераны, по его словам, живут в удаленных местах, где нет подходящих спортивных объектов, а школьные площадки могут быть небезопасны. Путин поддержал инициативу, отметив необходимость тщательной проработки деталей.

Также сообщалось, что ветераны СВО, которые остались без работы или ищут ее после завершения службы, могут заключить социальный контракт. Господдержка ветеранам предоставляется в виде социальных услуг или денежных выплат, но с условием выполнения требований для решения сложных ситуаций и мотивации на открытие бизнеса.