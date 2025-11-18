Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 20:02

Более тысячи россиян вышли встречать героев СВО в Башкирии

Более тысячи жителей Стерлитамака с подарками встретили поезд с бойцами СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Порядка тысячи жителей Стерлитамака вышли встречать поезд с ранеными бойцами СВО, направляющимися в госпиталь, сообщили на странице городской ассоциации ветеранов СВО во «ВКонтакте». Горожане принесли для солдат подарки — продукты питания и теплые вещи.

Глава города Эмиль Шаймарданов также приветствовал героев и передал для них выпечку. В ассоциации сообщили, что всю помощь, которую солдаты не смогли принять из-за медицинских требований и соображений безопасности, отправят в зону СВО.

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин попросил президента России Владимира Путина поручить правительству создать условия для занятий адаптивными видами спорта для ветеранов СВО в учебных учреждениях. Многие ветераны, по его словам, живут в удаленных местах, где нет подходящих спортивных объектов, а школьные площадки могут быть небезопасны. Путин поддержал инициативу, отметив необходимость тщательной проработки деталей.

Также сообщалось, что ветераны СВО, которые остались без работы или ищут ее после завершения службы, могут заключить социальный контракт. Господдержка ветеранам предоставляется в виде социальных услуг или денежных выплат, но с условием выполнения требований для решения сложных ситуаций и мотивации на открытие бизнеса.

СВО
Башкирия
Стерлитамак
бойцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дело масонов и массаж от тренера-педофила: главные ЧП дня
Подельники Зеленского бегут с Украины: Миндич, Умеров — кто следующий?
Генерал-майор Росгвардии отказался признавать вину во взятке
Столичный аэропорт перестал принимать рейсы
Стало известно, кто из танцоров Булановой останется в коллективе
Уход тренера Гру обернулся фиаско на льду для«Трактора»
Россиянам посоветовали забыть о продукции от разработчика S.T.A.L.K.E.R.
В МИД России указали на противоречия в резолюции США по Газе
Коц рассказал, что спецпредставитель Трампа привезет Зеленскому в Турцию
Дружба с Зеленским, побег с Украины, ФБР: кто такой Миндич
В РФ рассказали, кто может стоять за диверсией на железной дороге в Польше
«Пломба-путешественница» довела россиянку до больничной койки
Бывшего главу «Сколково» взяли под стражу
В ЕС удивились соглашению Зеленского и Макрона по истребителям Rafale
Завершение карьеры, инфаркт, приглашение Зеленскому: как живет Куклачев
Суд запретил готовить шеф-повару после отравления будущих юристов
Более тысячи россиян вышли встречать героев СВО в Башкирии
Новые удары по логистике ВСУ, в Азии зреет большая война: что дальше
Питон весом с человека обрушил потолок в доме
Арестованный коуч и тренер научил сокамерников йоге
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.