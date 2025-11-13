Путина попросили помочь ветеранам СВО в одном вопросе

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин попросил президента России Владимира Путина дать поручение правительству о создании условий по адаптивным видам спорта для ветеранов СВО в учебных учреждениях, передает пресс-служба Кремля. По словам главы региона, многие военнослужащие живут в отдаленных населенных пунктах, где нет подходящий условий.

У нас наши ветераны во многих случаях живут в отдаленных населенных пунктах, в селах, где заниматься спортом можно только в школах, на пришкольных стадионах. Там свой уровень обеспечения безопасности, и поэтому не всегда удается воспользоваться этой возможностью, — заявил он.

Путин поддержал инициативу. Глава государства отметил, что необходимо тщательно все проработать, чтобы «все эти хорошие идеи в целом в воздухе не повисали».

Ранее сообщалось, что ветераны СВО, которые остались без работы или ищут ее после завершения службы, могут заключить социальный контракт. Господдержка ветеранам предоставляется в виде социальных услуг или денежных выплат, но с условием выполнения требований для решения сложных ситуаций и мотивации на открытие бизнеса.