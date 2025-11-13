Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 14:35

Путина попросили помочь ветеранам СВО в одном вопросе

Путин поддержал идею об улучшении спортивной инфраструктуры для бойцов СВО

Встреча Владимира Путина с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным Встреча Владимира Путина с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным Фото: kremlin.ru

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин попросил президента России Владимира Путина дать поручение правительству о создании условий по адаптивным видам спорта для ветеранов СВО в учебных учреждениях, передает пресс-служба Кремля. По словам главы региона, многие военнослужащие живут в отдаленных населенных пунктах, где нет подходящий условий.

У нас наши ветераны во многих случаях живут в отдаленных населенных пунктах, в селах, где заниматься спортом можно только в школах, на пришкольных стадионах. Там свой уровень обеспечения безопасности, и поэтому не всегда удается воспользоваться этой возможностью, — заявил он.

Путин поддержал инициативу. Глава государства отметил, что необходимо тщательно все проработать, чтобы «все эти хорошие идеи в целом в воздухе не повисали».

Ранее сообщалось, что ветераны СВО, которые остались без работы или ищут ее после завершения службы, могут заключить социальный контракт. Господдержка ветеранам предоставляется в виде социальных услуг или денежных выплат, но с условием выполнения требований для решения сложных ситуаций и мотивации на открытие бизнеса.

спорт
Владимир Путин
СВО
ветераны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд вынес приговор Трояновой
Врач назвал лучшую меру профилактики пневмонии
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 13 ноября, фото, видео
Хинштейн раскрыл последствия удара по Льгову
«Ни уныния, ни депрессии»: потерявший руки и ноги боец СВО о своем пути
Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с нейросетями
Подозреваемая в растрате депутат лишилась участков под застройку коттеджей
Киберэксперт ответил, безопасно ли привязывать электронную почту в WhatsApp
Украине предрекли самую опасную зиму с 2022 года
В Госдуме ответили на слухи об обязательном переносе домовых чатов в MAX
В российском регионе ввели новую систему вызова врача на дом
Автоэксперт объяснил, что делать если машина не готова к снегу
Новое исследование ДНК Гитлера выявило у него синдром Каллмана
В РСТ рассказали, в каких странах россияне проведут новогодние праздники
Морпехи Каспийской флотилии передали Путину подарок
Путин потребовал восстановить справедливость для защитников Донбасса
Канапе «Средиземноморский микс»: готовим простую закуску за 15 минут!
Крутой поделился подробностями 30-летнего брака
Экономист нашел связь между ценами на борщевой набор и скоростью инфляции
Товстик не теряет надежды отбить мужа у экс-подруги Дибровой
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.