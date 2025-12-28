Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 19:15

Российская шахматистка Горячкина стала победительницей ЧМ по рапиду

Александра Горячкина Александра Горячкина Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Российская шахматистка Александра Горячкина впервые за свою карьеру стала победительницей чемпионата мира по рапиду, который проходит в Дохе. Она одержала победу над китаянкой Чжу Цзиньэр.

Россиянки Екатерина Лагно и Полина Шувалова, набрав по 7,5 очка, заняли 9-е и 13-е места соответственно. Кроме того Анна Шухман с результатом 6,5 очка расположилась на 40-й позиции в турнирной таблице.

Горячкина стала третьей россиянкой, удостоившейся такой награды. Ранее победу на аналогичных соревнованиях одерживали Александра Костенюк и Анастасия Боднарук.

Ранее знаменитый норвежский шахматист Магнус Карлсен ударил оператора по камере после поражения от россиянина Владислава Артемьева на чемпионате мира по рапиду в Дохе. В седьмом туре 16-й чемпион мира по классическим шахматам уступил Артемьеву, который с 6,5 балла вышел в единоличные лидеры турнира. На счету Карлсена после этого тура осталось пять очков.

До этого сборная России по шахматам выиграла финал командного чемпионата мира, обыграв команду Азербайджана. Турнир прошел в Испании и включал два матча: в первом россиянки победили со счетом 3:1, во втором — 2,5:1,5. В составе сборной выступали Александра Горячкина, Полина Шувалова, Екатерина Лагно и Лея Гарифуллина, также в команду вошла Анна Шухман, для которой этот титул стал первым на командном чемпионате мира.

