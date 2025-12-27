Шахматист Карлсен ударил оператора по камере после поражения от Артемьева

Знаменитый норвежский шахматист Магнус Карлсен ударил оператора по камере после поражения от россиянина Владислава Артемьева на чемпионате мира по рапиду в Дохе, видео инцидента в соцсети Х опубликовала Международная шахматная федерация (FIDE). В седьмом туре 16-й чемпион мира по классическим шахматам уступил Артемьеву, который с 6,5 балла вышел в единоличные лидеры турнира. На счету Карлсена после этого тура осталось пять очков.

Ранее Минспорт опубликовал приказы, согласно которым российский шахматист Владимир Федосеев был лишен званий гроссмейстера и мастера спорта РФ. Поводом для лишения титулов стали критика военной операции на Украине и заявление шахматиста в 2023 году о переходе под словенский спортивный флаг. Тогда он объяснил свое решение нежеланием выступать за российскую сборную.

До этого сборная России по шахматам выиграла финал командного чемпионата мира, обыграв команду Азербайджана. Турнир прошел в Испании и включал два матча: в первом россиянки победили со счетом 3:1, во втором — 2,5:1,5. В составе сборной выступали Александра Горячкина, Полина Шувалова, Екатерина Лагно и Лея Гарифуллина, также в команду вошла Анна Шухман, для которой этот титул стал первым на командном чемпионате мира.