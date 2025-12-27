Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 19:38

Шахматист Карлсен ударил оператора по камере после поражения от Артемьева

Магнус Карлсен Магнус Карлсен Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press
Знаменитый норвежский шахматист Магнус Карлсен ударил оператора по камере после поражения от россиянина Владислава Артемьева на чемпионате мира по рапиду в Дохе, видео инцидента в соцсети Х опубликовала Международная шахматная федерация (FIDE). В седьмом туре 16-й чемпион мира по классическим шахматам уступил Артемьеву, который с 6,5 балла вышел в единоличные лидеры турнира. На счету Карлсена после этого тура осталось пять очков.

Ранее Минспорт опубликовал приказы, согласно которым российский шахматист Владимир Федосеев был лишен званий гроссмейстера и мастера спорта РФ. Поводом для лишения титулов стали критика военной операции на Украине и заявление шахматиста в 2023 году о переходе под словенский спортивный флаг. Тогда он объяснил свое решение нежеланием выступать за российскую сборную.

До этого сборная России по шахматам выиграла финал командного чемпионата мира, обыграв команду Азербайджана. Турнир прошел в Испании и включал два матча: в первом россиянки победили со счетом 3:1, во втором — 2,5:1,5. В составе сборной выступали Александра Горячкина, Полина Шувалова, Екатерина Лагно и Лея Гарифуллина, также в команду вошла Анна Шухман, для которой этот титул стал первым на командном чемпионате мира.

шахматы
спорт
спортсмены
поражения
