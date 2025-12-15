Российского шахматиста лишили всех званий после критики СВО

Российский шахматист Владимир Федосеев был лишен званий гроссмейстера и мастера спорта РФ, соответствующие приказы опубликованы на официальном сайте Министерства спорта России. Ранее он критиковал проведение спецоперации на Украине.

Федосеев получил звание мастера спорта в 2012 году, а спустя два года ему было присвоено звание гроссмейстера. Поводом для лишения титулов также стало заявление шахматиста в 2023 году о переходе под словенский спортивный флаг. Тогда он объяснил свое решение нежеланием выступать за российскую сборную.

Ранее сборная России по шахматам выиграла финал командного чемпионата мира, обыграв команду Азербайджана. Турнир прошел в Испании и включал два матча: в первом россиянки победили со счетом 3:1, во втором — 2,5:1,5. В составе сборной выступали Александра Горячкина, Полина Шувалова, Екатерина Лагно и Лея Гарифуллина, также в команду вошла Анна Шухман, для которой этот титул стал первым на командном чемпионате мира.

До этого в полуфинале Кубка мира по шахматам российский гроссмейстер Андрей Есипенко уступил китайцу Вэй И. Встреча завершилась со счетом 2,5:1,5. Три лучших шахматиста на Кубке мира получат право участвовать в турнире претендентов 2026 года.