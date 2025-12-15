Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 16:07

Российского шахматиста лишили всех званий после критики СВО

Шахматиста Федосеева лишили звания гроссмейстера и мастера спорта России

Владимир Федосеев Владимир Федосеев Фото: Jacek Prondzynski/Fotopyk/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Российский шахматист Владимир Федосеев был лишен званий гроссмейстера и мастера спорта РФ, соответствующие приказы опубликованы на официальном сайте Министерства спорта России. Ранее он критиковал проведение спецоперации на Украине.

Федосеев получил звание мастера спорта в 2012 году, а спустя два года ему было присвоено звание гроссмейстера. Поводом для лишения титулов также стало заявление шахматиста в 2023 году о переходе под словенский спортивный флаг. Тогда он объяснил свое решение нежеланием выступать за российскую сборную.

Ранее сборная России по шахматам выиграла финал командного чемпионата мира, обыграв команду Азербайджана. Турнир прошел в Испании и включал два матча: в первом россиянки победили со счетом 3:1, во втором — 2,5:1,5. В составе сборной выступали Александра Горячкина, Полина Шувалова, Екатерина Лагно и Лея Гарифуллина, также в команду вошла Анна Шухман, для которой этот титул стал первым на командном чемпионате мира.

До этого в полуфинале Кубка мира по шахматам российский гроссмейстер Андрей Есипенко уступил китайцу Вэй И. Встреча завершилась со счетом 2,5:1,5. Три лучших шахматиста на Кубке мира получат право участвовать в турнире претендентов 2026 года.

шахматы
гроссмейстеры
Россия
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Такого ада не встречал»: Плющенко не сдержался после избиения ученицы
Как компании пересматривают стратегии хранения топлива
В «Альтернативе для Германии» раскрыли, как справятся с мигрантами
Шоу «Аватар», внебрачные дети, молодая возлюбленная: как живет Кай Метов
Матерей и одиноких отцов освободили от наказания в виде обязательных работ
Россиянка пожаловалась Путину на детскую площадку прямо у дороги
Путин поздравил красноярцев с открытием филиала НЦ «Россия»
В небе над Подмосковьем заметили «ледяные кристаллы»
В Норвегии обнаружили захоронение эпохи викингов
Собчак призналась в свидании с «молодым и симпатичным» хоккеистом
Бизнесмена осудили за хищение миллионов рублей у Минобороны и отпустили
Камбоджа обвинила Таиланд в применении токсичного газа
Разработчики MAX добавили в сервис важную функцию
В Москве пройдет зимняя фольклорная выставка, посвященная питомцам
Школы Петербурга усилят контроль после нападения девятиклассника на учителя
Врач назвал самые распространенные болезни после Нового года
Модель из Сибири похитили в Мьянме и отправили в центр по продаже органов
В Шереметьево задержали иностранца с китайскими монетами на 700 тыс. рублей
Делавшему из тел девочек кукол маньяку продлили лечение
Чуть не повторили судьбу Усольцевых: как в тайге спасли 13 туристов
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.