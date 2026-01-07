Руководство «Нафтогаза Украины» ликвидировало филиал в Туркмении

Энергетическая компания «Нафтогаз Украины» закрыла свой филиал в Туркмении, сообщает профильное издание ExPro. Решение о ликвидации было принято наблюдательным советом компании еще в марте 2023 года, а в конце 2025-го организация получила подтверждение об исключении филиала из государственного реестра юридических лиц страны.

Как отмечает издание, данная мера была предпринята для оптимизации корпоративной структуры компании. Это один из шагов по реорганизации международной деятельности «Нафтогаза».

Ранее стало известно, что запущенные Украиной совместно с соседними государствами новые транзитные маршруты для поставок природного газа Route 2 и Route 3 не нашли коммерческого спроса на рынке. Ни одна компания не воспользовалась предложенными мощностями, включая специальные скидки.

Кроме того, Евросоюз отказался удовлетворить просьбу Украины о предоставлении исключения в рамках механизма трансграничного углеродного регулирования. Этот механизм, вступивший в силу 1 января 2026 года, обязывает платить за углеродный след товаров, импортируемых из других стран, в целях защиты европейской промышленности и климата.