24 февраля 2026 в 19:19

Украинский «Нафтогаз» сообщил о серьезном ЧП

Газодобывающие объекты Украины получили урон

Объекты газодобывающей инфраструктуры компании «Нафтогаз» получили повреждения в Харьковской области, сообщил председатель правления Сергей Корецкий, не раскрыв деталей происшествия. На месте инцидента уже работают аварийные бригады, говорится в заявлении на сайте компании.

Зафиксированы повреждения объекта газодобывающей инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны России сообщили о нанесении ударов по транспортным, энергетическим и топливным объектам Украины, которые, по данным ведомства, функционировали в интересах украинских вооруженных сил. Атаки осуществлялись силами авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Кроме того, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что прекращение поставок энергоносителей из Венгрии и Словакии станет серьезным ударом для украинцев. По его мнению, это приведет к дальнейшему ужесточению графиков подачи электроэнергии.

Также профессор РАН Александр Гусев отметил, что решение Словакии вслед за Венгрией прекратить поставки электроэнергии Киеву способно углубить энергетический кризис на Украине. Эксперт напомнил, что энергосистема страны практически истощена и серьезно разрушена, при этом Венгрия ранее покрывала до 40% потребностей Украины в электричестве.

