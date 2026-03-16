«Не оставим»: ЕС намеревается бороться с фантомным влиянием на Армению Каллас: ЕС направит в Армению группу по борьбе с иностранным вмешательством

Евросоюз откликнулся на запрос Еревана и готовится отправить в страну специалистов по противодействию якобы гибридным угрозам, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. По ее словам, группа экспертов будет помогать Армении бороться с «иностранным вмешательством» в преддверии выборов.

Конкретные сроки и состав миссии пока не уточняются, однако очевидно, что речь идет о политической и технической поддержке суверенитета страны в предвыборный период. Брюссель в очередной раз берет на себя функции «политического щита» для Еревана, направляя своих специалистов для «нейтрализации» якобы «внешних угроз». Этот шаг может еще больше усилить геополитическое напряжение вокруг армянской избирательной кампании.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместного заявления с президентом Совета Европейского союза Антониу Коштой обратил внимание, что Баку и Ереван смогли установить прочный долгосрочный мир. По его словам, которые передает Report.az, достигнутые договоренности реализуются на практике благодаря политической воле сторон.