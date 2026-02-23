Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 11:52

Российские удары обрушились на энергетическую инфраструктуру Украины

Минобороны: российские войска ударили по энергетической инфраструктуре Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские войска нанесли удары по транспортной, энергетической и топливной инфраструктуре Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России в мессенджере MAX. По данным ведомства, все пораженные объекты использовались в интересах ВСУ. Удары наносились с участием авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Нанесено поражение объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, — говорится в сообщении.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что российские военные в ночь на 23 февраля нанесли удар по объектам военной, энергетической и транспортно-логистической инфраструктур на Украине. По его информации, цели были поражены в Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской и Киевской областях.

До этого глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что 23 Февраля олицетворяет доблестные вехи истории России и преемственность ее лучших ратных традиций. Он поблагодарил военнослужащих за добросовестную службу и пожелал им и их семьям здоровья, счастья и новых успехов.

Россия
Минобороны РФ
удары
Украина
энергетика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран раскрыл правду о тайной сделке с США
Политолог ответил, как президент Мексики может подавить беспорядки
Российский сноубордист чуть не повторил судьбу героя фильма «Выживший»
Путин почтил память Неизвестного Солдата у стен Кремля
Путин вручил награды участникам СВО
«Путин не уедет»: Пекин удивился реакции России на приглашение в Китай
Названо время полного выведения алкоголя из организма
«Страшно всем»: ветеран СВО дала совет, как воспитать в молодежи патриотизм
Большинство россиян подтвердили популярную проблему в школах
Пять сотен вражеских дронов перехватили в зоне СВО за сутки
Российские удары обрушились на энергетическую инфраструктуру Украины
«Личная храбрость»: Путин о действиях героев в зоне СВО
Гагин раскрыл секретную информацию о работе «черных трансплантологов» в ВСУ
С 1 сентября в России заработает новый механизм борьбы с лудоманами
Путин выразил поддержку семьям участников СВО
Актививсты повесили скандальное фото экс-принца Эндрю в Лувре
У Эпштейна нашли шесть тайных хранилищ
Гагин озвучил факты о человеческих ритуальных жертвоприношениях в ВСУ
Гагин объяснил, как к жителям Украины «приходит отрезвление» через боль
Три грузовых вагона сошли с рельсов в Перми
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.