Российские войска нанесли удары по транспортной, энергетической и топливной инфраструктуре Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России в мессенджере MAX. По данным ведомства, все пораженные объекты использовались в интересах ВСУ. Удары наносились с участием авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Нанесено поражение объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, — говорится в сообщении.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что российские военные в ночь на 23 февраля нанесли удар по объектам военной, энергетической и транспортно-логистической инфраструктур на Украине. По его информации, цели были поражены в Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской и Киевской областях.

До этого глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что 23 Февраля олицетворяет доблестные вехи истории России и преемственность ее лучших ратных традиций. Он поблагодарил военнослужащих за добросовестную службу и пожелал им и их семьям здоровья, счастья и новых успехов.