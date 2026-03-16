Самолет загорелся в аэропорту Мехрабад в результате атаки в Тегеране

Самолет вспыхнул на территории международного аэропорта Мехрабад, сообщил телеканал Al Hadath. По данным журналистов, это произошло в результате недавней атаки с воздуха на один из пригородов Тегерана.

В частности, после серии интенсивных ударов огнем охвачен один из бортов. При этом в районе аэропорта произошло не менее семи взрывов, на его территории возник сильный пожар.

Ранее пожар возник в районе Международного аэропорта Дубая в результате «инцидента с беспилотником», подробности которого не были раскрыты. В СМИ писали, что власти предпринимали все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

Также известно, что три беспилотника атаковали международный аэропорт Кувейта, в результате была повреждена радиолокационная система. Никто не пострадал.

До этого ВМС Ирана провели масштабную атаку с использованием беспилотников по американским объектам в ОАЭ и Кувейте. Пресс-служба вооруженных сил республики сообщила, что речь идет о базе Аль-Минхад (Абу-Даби), лагере Аль-Адири (Кувейт) и радиолокационных станциях стратегического объекта Сдот-Миха.