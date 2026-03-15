15 марта 2026 в 18:56

«В заложниках»: аналитик раскрыл хитрый замысел США в войне против Ирана

Аналитик Берлетик назвал США угрозой миру из-за агрессии против Ирана

Весь мир оказался заложником экономических потрясений, вызванных военной агрессией Соединенных Штатов против Ирана, заявил в соцсети X бывший офицер морской пехоты США, аналитик Брайан Берлетик. По словам эксперта, Вашингтон, достигнув энергетической независимости, сознательно использует созданный им хаос для давления на другие государства.

США добились энергетической независимости и теперь используют последствия своей агрессивной войны в Иране, чтобы держать остальную планету в заложниках. В ходе этого процесса США окончательно и бесповоротно показали себя как реальную и самую большую угрозу миру и стабильности, — написал он.

Ранее британские журналисты сообщили, что нефтедобывающие корпорации в районе Персидского залива лишились более $15 млрд (свыше 1,2 трлн рублей) в результате военных действий на Ближнем Востоке. Причиной финансовых потерь стала блокада Ормузского пролива, которая привела к задержке многомиллионных объемов сырой нефти.

Кроме того, представитель высшего руководства Ирана сообщил, что Тегеран изучает вариант разрешить ограниченный проход нефтеналивных судов через Ормузский пролив. По словам источника, данная мера может быть реализована при условии оплаты грузов в китайской национальной валюте. Подобный подход является частью новой стратегии Исламской Республики.

США
Иран
энергетика
войны
«В заложниках»: аналитик раскрыл хитрый замысел США в войне против Ирана
