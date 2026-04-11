Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Ведущий Артем Шейнин хорошо известен российским телезрителям. Какие скандалы были с его участием, что за стычка произошла с украинцем, правда ли он служил в Афганистане, куда пропал Артем Шейнин?

Биография Артема Шейнина, Афганистан

Артем Шейнин родился 26 января 1966 года в Москве. Точно не известно, кем были его отец и мать. Воспитанием Шейнина занимались бабушка и дедушка, который работал в МИД и прошел Великую Отечественную войну.

В 18 лет Шейнин пошел служить, попросившись в десантники. Он оказался на передовой, принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Сам Артем признавался позднее, что рвался туда, чтобы защищать родину.

После армии Шейнин поступил на исторический факультет МГУ. Он стал углубленно заниматься этнографией: посетил Бурятию, Сахалин и Чукотку с экспедициями.

Как Шейнин попал на телевидение

В 1995-м Шейнин увидел объявление в газете о поиске героев для ТВ-программы «Бесконечное путешествие». От кандидатов требовалось интересно рассказать историю из поездки — Артем хорошо справился с задачей. Ему предложили стать ведущим.

Однако в день проб Шейнин был в помятом виде, только вернувшись из командировки. Тогда ему предложили вакансию редактора-сценариста в общественно-политической передаче Дмитрия Киселева «Национальный интерес».

Во второй половине 1990-х Шейнин перешел на Первый канал, где работал шеф-редакторов программы «Вместе», параллельно занимаясь документальными фильмами. В 2000-м Владимир Познер пригласил его в итоговую еженедельную передачу «Времена». В общей сложности Шейнин проработал вместе с Познером 22 года.

Российским телезрителям Шейнин хорошо известен по программе «Время покажет». Сначала он оставался за кулисами, работая продюсером, но в 2016-м стал подменять Петра Толстого в качестве ведущего.

В 2023-м Шейнин пропал из программы. На этом фоне поползли разные слухи. Выяснилось, что телеведущий иногда уезжает в командировки — в Курскую область и в Донбасс, где общается с местными жителями и собирает материалы для книг.

Артем Шейнин Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Какие скандалы были с Шейниным, стычка с украинцем

12 октября 2017 года в эфир вышел выпуск «Время покажет», во время которого Шейнин набросился на американского политического обозревателя Майкла Бома.

«Ты че меня провоцируешь, друг мой? Я ж тебе сказал: „Сидеть!“» — сказал Шейнин.

Тогда в конфликт быстро вмешалась соведущая Екатерина Стриженова. Позднее Шейнин пояснил, что в финальный монтаж не вошла основная часть стычки — Бом провоцировал Шейнина, когда у первого был отключен микрофон.

В 2018-м Шейнин был в отпуске в итальянской Вероне. На центральной площади к Артему и его супруге подошел мужчина, представившийся украинским военным. Он стал высказывать претензии телеведущему в связи с его профессиональной деятельностью и провоцировать на драку. Словесная перепалка закончилась тем, что десантник плюнул в Шейнина.

«Я понимал, что все, что он говорит, это конфликт ради конфликта. Все шло по нарастающей», — позднее комментировал инцидент Артем.

Куда пропал Шейнин

Сейчас Артем Шейнин продолжает работать на российском телевидении. Он ведет передачу «Время героев» на Первом канале. Последний на текущий момент эфир состоялся 30 марта. Гостем программы стал народный артист России кинорежиссер и генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

6 апреля Шейнин сообщил, что в связи с Днем космонавтики на Первом канале меняется сетка вещания и следующий выпуск программы «Время героев» выйдет в эфир 13 апреля.

«Не теряйте! И до скорых встреч!» — написал Шейнин в своем Telegram-канале.

