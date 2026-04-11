Атака ВСУ на Новороссийск: новости 11 апреля, жертвы, удар по жилым домам

ВСУ нанесли удар по жилым многоэтажкам в Новороссийске. Где были атаки БПЛА в ночь на 11 апреля, куда ударили ВСУ на Кубани, что известно о жертвах и пострадавших?

Сколько БПЛА сбили над Россией в ночь на 11 апреля

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 11 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских БПЛА самолетного типа.

Беспилотники сбивали над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской областей и над акваториями Азовского и Черного морей.

Когда была атака в Новороссийске 11 апреля, какие районы попали под удар

Главной целью украинских БПЛА в ночь на 11 апреля стал Краснодарский край. Атака беспилотников была зафиксирована в Новороссийске.

Ракетную опасность в городе объявили около 01:30 ночи. В 01:32 были включены сирены, но спустя 20 минут, в 01:52, сигнал был отменен. Сразу же после этого глава Новороссийска Андрей Кравченко объявил об угрозе по БПЛА. Местные жители сообщили СМИ о взрывах и вспышках над морем.

Позже Кравченко сообщил, что при падении обломков БПЛА повреждения получили две многоэтажки и один частный дом. Кроме того, фрагменты беспилотника упали на склад одного из городских предприятий. В результате падения обломков там произошло возгорание, которое удалось оперативно ликвидировать.

По данным властей, жертв и пострадавших в результате атаки не было.

Оперштаб Краснодарского края сообщил также о налете на Крымск. Там после падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. Пожар ликвидировали к утру. Пострадавших нет.

Украинские Telegram-каналы утверждают, что в ночь на 11 апреля была повторно атакована диспетчерская станция «Крымская», входящая в структуру «Транснефти». Подтверждений этой информации нет.

«Цель ВСУ остается прежней: поражение нефтегазового экспорта России. И даже вчерашний удар был подтвержден: как мы и думали, целью стали вышки в Каспийском море», — отмечает Telegram-канал «Архангел спецназа».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где погибли люди в результате атак ВСУ в ночь на 11 апреля

Вечером и ночью 11 апреля в результате ударов ВСУ погибли люди в двух регионах России.

В Белгородской области погибли два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате целенаправленного удара ВСУ погибли два мирных жителя. В районе села Вознесеновка Шебекинского округа дрон атаковал грузовой автомобиль. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Еще два человека погибли в Ясиноватой (ДНР) в результате сброса с БПЛА. Еще четыре жителя ранены. Также повреждены четыре дома, сообщил глава муниципального округа Дмитрий Шевченко.

