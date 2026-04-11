Раскрыты масштабы разрушений после новой атаки ВСУ на Новороссийск Обломки украинских БПЛА повредили две многоэтажки и частный дом в Новороссийске

Обломки беспилотников ВСУ повредили две многоэтажки и частный дом в Новороссийске, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. По его данным, обошлось без пострадавших.

В Новороссийске обломки БПЛА повредили два многоквартирных и один частный дом. Пострадавших нет. В многоквартирных домах выбило окна в трех квартирах, в частном доме также пострадало остекление, — сказано в сообщении.

Вместе с тем обломки БПЛА упали на склад одного из городских предприятий, после чего разгорелся пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Сейчас на местах происшествий работают сотрудники профильных органов.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что при атаке украинских дронов погиб человек. Он также рассказал, что в Светлоярском районе загорелась емкость с нефтепродуктами. В Суровикинском районе дроны повредили 13 домов, линию электропередачи и газопровод на улице Соловьева, начаты работы по ликвидации последствий.

Также стало известно, что в Калужской области из-за удара ВСУ произошел пожар на трансформаторе. Пострадавших нет, электроснабжение работает нормально. На месте МЧС и оперативная группа.