11 апреля 2026 в 10:17

Раскрыты масштабы разрушений после новой атаки ВСУ на Новороссийск

Обломки украинских БПЛА повредили две многоэтажки и частный дом в Новороссийске

ПВО С-400 ПВО С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Обломки беспилотников ВСУ повредили две многоэтажки и частный дом в Новороссийске, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. По его данным, обошлось без пострадавших.

В Новороссийске обломки БПЛА повредили два многоквартирных и один частный дом. Пострадавших нет. В многоквартирных домах выбило окна в трех квартирах, в частном доме также пострадало остекление, — сказано в сообщении.

Вместе с тем обломки БПЛА упали на склад одного из городских предприятий, после чего разгорелся пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Сейчас на местах происшествий работают сотрудники профильных органов.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что при атаке украинских дронов погиб человек. Он также рассказал, что в Светлоярском районе загорелась емкость с нефтепродуктами. В Суровикинском районе дроны повредили 13 домов, линию электропередачи и газопровод на улице Соловьева, начаты работы по ликвидации последствий.

Также стало известно, что в Калужской области из-за удара ВСУ произошел пожар на трансформаторе. Пострадавших нет, электроснабжение работает нормально. На месте МЧС и оперативная группа.

МЧС раскрыло, сколько спасателей устраняют последствия паводков в Дагестане
Повар рассказал о питании космонавтов на орбите
Житель Запорожской области попал в больницу после атаки ВСУ
Британию предупредили о серьезных рисках после угроз России
Раскрыты новые тренды на Пасху вместо традиционных куличей и яиц
Доброволец рассказал, как эвакуировали спасенных на Камчатке туристов
Путин объяснил принятие в России закона о виноградарстве
Сын Наташи Королевой раскрыл «грязные» тайны семейной жизни
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 апреля: где сбои в России
Два микрорайона Энергодара погрузились во тьму
На Западе удивились заявлению Мелании Трамп об Эпштейне
Стали известны новые подробности о пострадавших при взрыве во Владикавказе
Появилось видео приземления корабля лунной миссии Artemis II
В США назвали причину, по которой Иран не может открыть Ормузский пролив
Полиция спасла мальчика, которого отец на год замуровал в фургоне
Памятник звезде бейсбола повредили прямо во время открытия
Кондратьев сообщил Путину об открытии всех пляжей на Кубани в этом году
В США врачи 20 минут беседовали в палате рядом с умирающим пациентом
Российские посланцы стали участниками одного из главных чудес христианства
ВСУ «добрались» до несовершеннолетних
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

