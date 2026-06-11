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11 июня 2026 в 11:29

Воду в нескольких районах Кубани вернули после аварии

В Новороссийске, Геленджике и Крымске восстановили подачу воды после аварии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Подача воды в Новороссийске, Геленджике и Крымском районе Краснодарского края была восстановлена после аварии на энергетической подстанции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс». Восстановительные работы позволили вернуть водоснабжение всем абонентам Троицкого группового водопровода.

Троицкий групповой водопровод работает в штатном режиме. Подача воды восстановлена, — сказал собеседник журналистам.

Инцидент произошел в среду, 10 июня, в 18:00 по московскому времени. Из-за аварии на подстанции 110 кВ «Троицкий водозабор» произошло обесточивание рабочего электрооборудования водозабора и насосной станции второго подъема.

В ведомстве пояснили, что в результате отключения электричества подачу воды всем абонентам временно прекратили. Однако специалистам удалось оперативно устранить последствия аварии.

Согласно информации с официального сайта предприятия, Троицкий групповой водопровод обеспечивает питьевой водой несколько крупных городов и населенных пунктов. В их число входят Новороссийск, Геленджик, Крымск, а также Молдаванское, Троицкое и Нижнебаканское сельские поселения Крымского района и поселки черноморского побережья.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что более 300 тыс. абонентов в 16 муниципалитетах региона остались без электричества. Причиной отключений он назвал атаки на гражданскую инфраструктуру.

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