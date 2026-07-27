Собянин сообщил о новом налете БПЛА на Москву Собянин: силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ на подлете к Москве

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, сейчас на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники профильных служб.

Силами ПВО Минобороны уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщал, что в Ростове-на-Дону после падения беспилотников возникли пожары на территории предприятия, складских сооружений и частных домов. Разрушения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города. Также загорелись несколько автомобилей, находившихся рядом с жилыми домами. Почти все пожары уже потушены.

До этого глава города Александр Скрябин сообщил, что в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе. По его словам, для эвакуированных жителей также направили автобусы, которые используются в качестве временных пунктов обогрева.