Слабый напор больше не проблема: копеечная смесь вернет душевой лейке силу

Слабый напор воды в душе — не всегда повод менять лейку на новую. Чаще всего проблема скрывается в известковом налете, который забивает мелкие отверстия насадки. Вернуть прежнюю силу струи можно с помощью простых средств, которые найдутся почти на каждой кухне.

Для очистки понадобится сода, уксус, горячая вода и старая зубная щетка. Смешайте 100 г соды с литром воды температурой около 50–60 градусов, затем добавьте 200 мл уксуса. Погрузите лейку в раствор на 15–20 минут или наденьте на нее пакет со смесью, если снять насадку нельзя.

После процедуры промойте лейку водой и аккуратно почистите отверстия щеткой. Если налет застарелый, время выдержки можно увеличить до получаса. Для профилактики такую чистку достаточно проводить раз в несколько месяцев.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что после простой процедуры вода снова начинает идти ровной сильной струей. Дополнительно советует иногда протирать отверстия лейки от налета, чтобы загрязнения не успевали накапливаться.

Ранее сообщалось, что после цветения гиацинтам нужен не меньший уход, чем во время появления бутонов. Именно сейчас закладывается цветение следующего сезона, и несколько простых действий помогут сохранить луковицы крепкими и здоровыми.