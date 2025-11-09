Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 12:04

Отмыть душевую лейку от налета: бабушкины секреты против современных технологий

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Современные технологии позволяют мгновенно превратить обычную бытовую операцию в настоящее испытание. Но зачем усложнять жизнь, если есть старый добрый способ, проверенный поколениями домохозяек? Чтобы любимая лейка вновь заблестела и заработала как новенькая, вовсе не обязательно покупать дорогие препараты.

Запаситесь небольшим количеством обычного столового уксуса и опустите в него вашу снятую душевую насадку на полчаса. За это время кислота прекрасно справится с накопившимся известковым налетом, вернув леи прежнюю работоспособность.

А дальше останется лишь промыть устройство под краном и наслаждаться результатом своей домашней магии. Никаких специальных инструментов, никаких особых условий — все гениальное действительно просто!

Ранее сообщалось, что обычная зубная паста станет многофункциональным средством для уборки. Мудрые хозяйки нашли необычный способ применения — замораживание пасты в формочках для льда.

лейки
ванные
душ
советы
Марина Макарова
М. Макарова
