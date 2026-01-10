Атака США на Венесуэлу
Тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады прервали по неожиданной причине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Тестовый матч на миланской арене «Санта-Джулия», которая примет хоккейный турнир Олимпиады-2026, был отложен из-за образовавшейся по ходу игры пробоины во льду, сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в соцсети X. По его словам, сейчас отверстие пытаются залатать.

Принесли лейку, чтобы попытаться ее залатать, — написал журналист.

Ранее сообщалось, что американская сборная проиграла Финляндии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча в Сент-Поле, штат Миннесота, завершилась победой финнов в овертайме со счетом 4:3.

Тем временем сборная Канады стала бронзовым призером молодежного чемпионата мира по хоккею, одержав волевую победу над командой Финляндии со счетом 6:3. Матч за третье место завершился в американском Сент-Поле, подарив канадцам долгожданные награды. Канадцы, оправившись после обидного полуфинального поражения от Чехии (4:6), с первых минут взяли инициативу в свои руки.

До этого российский форвард Александр Овечкин получил травму в матче с «Чикаго Блэкхокс», столкнувшись с защитником Луисом Кревьером, который попал ему клюшкой в лицо. У хоккеиста пошла кровь и откололся зуб, однако, обработав рану, он вернулся на лед и доиграл встречу. При этом Овечкин оказался недоволен решением судей, которые не назначили Кревьеру нарушение.

матчи
хоккей
спорт
Олимпиада
