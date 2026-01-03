Финляндия вырвала победу у США в молодежном ЧМ по хоккею

Американская сборная проиграла Финляндии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги. Встреча в Сент-Поле, штат Миннесота, завершилась победой финнов в овертайме со счетом 4:3.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Хейкки Руохонен, Лео Туува и Йоона Саарелайнен. Автором победного гола в овертайме на 63-й минуте стал Артту Вялиля. У американцев голы оформили Коул Хатсон, Коул Айзерман и Райкер Ли.

Мы подвели нашу страну. Мы играли на родной земле, и болельщики проделали отличную работу, придя на наши матчи, — заявил американский форвард Коул Эйзерман.

