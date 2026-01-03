Новый год — 2026
Финляндия вырвала победу у США в молодежном ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии выиграла у команды США в молодежном ЧМ по хоккею в Миннесоте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американская сборная проиграла Финляндии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги. Встреча в Сент-Поле, штат Миннесота, завершилась победой финнов в овертайме со счетом 4:3.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Хейкки Руохонен, Лео Туува и Йоона Саарелайнен. Автором победного гола в овертайме на 63-й минуте стал Артту Вялиля. У американцев голы оформили Коул Хатсон, Коул Айзерман и Райкер Ли.

Мы подвели нашу страну. Мы играли на родной земле, и болельщики проделали отличную работу, придя на наши матчи, — заявил американский форвард Коул Эйзерман.

Ранее российский хоккеист Иван Демидов был признан лучшим новичком месяца по итогам декабря 2025 года в НХЛ. Спортсмен выступает за ХК «Монреаль». Демидов набрал наибольшее число очков, забросив четыре шайбы и сделав 10 результативных передач в 14 матчах.

До этого капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в предновогоднем матче НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра на домашней площадке завершилась победой его команды со счетом 6:3. Россиянин отдал голевой пас во втором периоде, когда его команда играла в большинстве.

США
Финляндия
хоккей
матчи
