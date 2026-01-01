Овечкин помог разгромить «Рейнджерс»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в предновогоднем матче НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра на домашней площадке завершилась победой его команды со счетом 6:3.

Овечкин отдал голевой пас во втором периоде, когда его команда играла в большинстве. Нападающий Джастин Сурдиф поразил ворота с его паса. Эта результативная передача позволила 40-летнему капитану набрать уже 34 очка по системе «гол плюс пас» в текущем сезоне. У него 15 заброшенных шайб и 19 результативных передач. Также Овечкин вышел на девятое место в истории НХЛ по количеству очков, набранных в большинстве, сравнявшись по этому показателю с Филом Хаусли (612 очков). Абсолютным лидером в данной категории остается Уэйн Гретцки с 890 очками.

Ранее канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поднялся на седьмую строчку в списке самых результативных ассистентов за всю историю НХЛ. В матче против «Чикаго Блэкхокс», завершившемся со счетом 7:3, он оформил свою 1211-ю голевую передачу. Благодаря этому результату Кросби опередил своего соотечественника Джо Торнтона, который остановился на той же отметке.

До этого нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Он забросил две шайбы в матче против «Филадельфии» и также стал автором победного буллита. В итоге «Рейнджерс» одержали победу со счетом 5:4. Панарин довел число своих голов в регулярных чемпионатах до 315, обойдя по этому показателю двукратного обладателя Кубка Стэнли Павла Дацюка.