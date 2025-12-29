Кросби поднялся на седьмое место в списке лучших ассистентов НХЛ

Канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поднялся на седьмое место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству результативных передач, сообщается на сайте НХЛ. В матче против «Чикаго Блэкхокс», который завершился со счетом 7:3, хоккеист оформил свою 1211-ю голевую передачу.

Таким образом Кросби опередил своего соотечественника Джо Торнтона, остановившегося на той же отметке. Абсолютным рекордсменом по этому показателю остается канадский хоккеист Уэйн Гретцки с 2223 передачами.

38-летний Кросби был выбран «Питтсбургом» под первым номером на драфте 2005 года и с тех пор выступает за этот клуб. В его активе три Кубка Стэнли, звания самого ценного игрока и лучшего бомбардира регулярного чемпионата, а также две олимпийские золотые медали в составе сборной Канады. В 2017 году он вошел в список 100 лучших игроков НХЛ за столетнюю историю лиги.

Ранее нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» забил гол, который позволил его команде сравнять счет в основное время встречи. Благодаря этому спортсмен улучшил свой рекорд по количеству голов (152), приведших к ничьей.