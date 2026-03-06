Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 16:24

Пилот случайно «установил» два авиационных рекорда

Пилот F/A-18 Hornet по ошибке сбил три истребителя ВВС США и вошел в историю

Фото: Senior Airman Zachary Willis/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Кувейтский пилот истребителя F/A-18 Hornet, по ошибке уничтоживший три самолета F-15E Strike Eagle ВВС США, неожиданно оказался в центре обсуждений, пишет «Российская газета». Инцидент вызвал широкий резонанс и вновь привлек внимание к необычному эпизоду в современной авиации.

Отмечается, что видео, где «Шершень» практически в упор сбивает «Орла», обратило взоры на незадачливого пилота, умудрившегося лишить американских союзников сразу трех самолетов. Одни потешаются над ним, другие подозревают в тайной работе на Иран.

Однако российский летчик ВКС и автор Telegram-канала «Воевода вещает» предложил рассмотреть произошедшее под другим углом. По его мнению, вне зависимости от намерений, пилот фактически стал обладателем сразу двух необычных «рекордов».

Во-первых, речь может идти о наибольшем числе побед, одержанных за один боевой вылет на истребителе четвертого поколения. Во-вторых, инцидент может считаться рекордным по количеству самолетов, уничтоженных так называемым «дружественным огнем».

При этом специалисты напоминают, что ближние воздушные бои сегодня считаются редким явлением. Современные истребители четвертого и пятого поколений оснащены дальнобойными ракетами и мощными радарами, поэтому обычно поражают цели на значительном расстоянии.

Ранее сообщалось, что западные СМИ обманывают общественность относительно трех сбитых в небе над Катаром американских истребителей. По словам аналитиков, скорее всего, их ликвидировали не «по ошибке», как хотят представить журналисты.

пилоты
авиация
ВВС США
рекорды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подросток погиб при обрушении кровли в Нижнем Новгороде
Появились кадры взрывов в иранском городе Илам
Европейская страна объявила о закрытии воздушного пространства
Израиль заявил об атаке на иранского командира высокого ранга
На Украине увидели в Венгрии угрозу своему выживанию
В Иране начались протесты
Азербайджан направил в ICAO отчет по атаке БПЛА на Нахичевань
США признались в бесчеловечном ударе рядом с иранской школой в Минабе
Туристам посоветовали не аннулировать туры в ОАЭ из-за проблем с вылетами
Политолог раскрыл, почему Трамп потребовал от Ирана капитуляции
Назначение во МХАТ, премия, штрафы, суд: как живет Сергей Безруков
Названы регионы, где ожидаются адские температурные качели от -25 до +4
В США раскрыли, когда начнут сопровождать суда через Ормузский пролив
Стало известно о новой «победе» девочки-вундеркинда Тепляковой
Обвиняемому в жестоком избиении модели Кузьмину продлили домашний арест
«Мы не зависим от внешних игроков»: посол Ирана о защите страны и помощи РФ
Появились кадры операции по задержанию в Венгрии инкассаторов с Украины
Brent впервые с апреля 2024 года достигла $90 за баррель
Погранпосты Ирака атаковали с воздуха
Иран не примет участия в Паралимпийских играх в Италии
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.