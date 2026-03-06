Пилот случайно «установил» два авиационных рекорда Пилот F/A-18 Hornet по ошибке сбил три истребителя ВВС США и вошел в историю

Кувейтский пилот истребителя F/A-18 Hornet, по ошибке уничтоживший три самолета F-15E Strike Eagle ВВС США, неожиданно оказался в центре обсуждений, пишет «Российская газета». Инцидент вызвал широкий резонанс и вновь привлек внимание к необычному эпизоду в современной авиации.

Отмечается, что видео, где «Шершень» практически в упор сбивает «Орла», обратило взоры на незадачливого пилота, умудрившегося лишить американских союзников сразу трех самолетов. Одни потешаются над ним, другие подозревают в тайной работе на Иран.

Однако российский летчик ВКС и автор Telegram-канала «Воевода вещает» предложил рассмотреть произошедшее под другим углом. По его мнению, вне зависимости от намерений, пилот фактически стал обладателем сразу двух необычных «рекордов».

Во-первых, речь может идти о наибольшем числе побед, одержанных за один боевой вылет на истребителе четвертого поколения. Во-вторых, инцидент может считаться рекордным по количеству самолетов, уничтоженных так называемым «дружественным огнем».

При этом специалисты напоминают, что ближние воздушные бои сегодня считаются редким явлением. Современные истребители четвертого и пятого поколений оснащены дальнобойными ракетами и мощными радарами, поэтому обычно поражают цели на значительном расстоянии.

Ранее сообщалось, что западные СМИ обманывают общественность относительно трех сбитых в небе над Катаром американских истребителей. По словам аналитиков, скорее всего, их ликвидировали не «по ошибке», как хотят представить журналисты.