Россияне приняли участие в открытии Паралимпиады Российские спортсмены впервые с 2014 года пронесли флаг на Паралимпиаде

Россияне приняли участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Вероне. Мероприятие прошло в античном амфитеатре «Арена ди Верона».

По информации оргкомитета, делегацию представляли лыжница Анастасия Багиян, ведущий Сергей Синякин и глава ПКР Павел Рожков. Флаг России несла итальянская волонтер Анна.

Российские атлеты впервые за 12 лет выступают под национальным флагом. Всего в Играх участвуют шесть спортсменов из РФ. Соревнования завершатся 15 марта.

Ранее сообщалось, что в итальянской Вероне стартовала церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр. Российская сборная впервые за 12 лет выступит на Играх с флагом и гимном.

Кроме того, Рожков заявил: Москва не успела судиться со всеми международными спортивными федерациями, поэтому на Паралимпиаде в Милане Россию представляют только шесть спортсменов.

До этого несколько стран призвали заблокировать церемонию открытия Паралимпиады из-за российских спортсменов. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что этот шаг показывает ущербность государств-оппонентов. Бойкот не имеет ничего общего со спортом, заключил глава Минспорта. Страны, которые в этом участвуют, занимаются пропагандой, добавил он.