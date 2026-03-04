Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 10:16

В Совфеде рассказали об изменениях в проведении школьных олимпиад

Сенатор Скаковская: в России расширят перечень участников школьных олимпиад

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России намерены расширить перечень участников олимпиад — пробовать свои силы в них смогут не только школьники, но и обучающиеся по программам среднего профессионального образования, заявила «Парламентской газете» зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. Она отметила, что, помимо этого, планируется ужесточить требования к проведению соответствующих соревнований.

Теперь в олимпиадах, включенных в перечень Российского совета олимпиад школьников, смогут официально принимать участие не только школьники, но и обучающиеся по программам среднего профессионального образования. Данное нововведение создает равные возможности для всех талантливых ребят. Новая редакция порядка также ужесточает требования к проведению соревнований, — подчеркнула Скаковская.

По ее словам, в частности, усилят критерии для членов жюри и организационных комитетов. Кроме того, закрепят правило об исключительно очном проведении заключительных этапов олимпиад. Все это будет способствовать максимально объективной оценке знаний, заключила сенатор.

Ранее педагог Константин Тхостов заявил, что экзамен по истории перед ОГЭ поможет в формировании патриотизма в выпускниках. По его мнению, это нововведение стало давно назревшей необходимостью.

