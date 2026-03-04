В Совфеде рассказали об изменениях в проведении школьных олимпиад Сенатор Скаковская: в России расширят перечень участников школьных олимпиад

В России намерены расширить перечень участников олимпиад — пробовать свои силы в них смогут не только школьники, но и обучающиеся по программам среднего профессионального образования, заявила «Парламентской газете» зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. Она отметила, что, помимо этого, планируется ужесточить требования к проведению соответствующих соревнований.

Теперь в олимпиадах, включенных в перечень Российского совета олимпиад школьников, смогут официально принимать участие не только школьники, но и обучающиеся по программам среднего профессионального образования. Данное нововведение создает равные возможности для всех талантливых ребят. Новая редакция порядка также ужесточает требования к проведению соревнований, — подчеркнула Скаковская.

По ее словам, в частности, усилят критерии для членов жюри и организационных комитетов. Кроме того, закрепят правило об исключительно очном проведении заключительных этапов олимпиад. Все это будет способствовать максимально объективной оценке знаний, заключила сенатор.

