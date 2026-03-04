Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 11:33

Владелец красноярской стоматологии «подправил» зубы жене и попал под суд

В Красноярске владельца стоматологии будут судить за истязание жены

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Красноярске перед судом предстанет 38-летний владелец стоматологической клиники, обвиняемый в истязании супруги с особой жестокостью, сообщает Telegram-канал Kras Mash. По данным прокуратуры, мужчина систематически избивал жену, которая полностью находилась от него в материальной зависимости.

Истязания происходили где угодно — дома, на улице, в гостях и часто на глазах у их маленького ребенка. Женщина боялась обращаться в полицию, но фиксировала побои у врачей. Обвиняемый своей вины не признает.

Родственники мужчины считают, что супруга пытается использовать последствия пьяной ссоры, чтобы посадить его в тюрьму. Дело направлено в суд.

Ранее в Кемерово группа подростков жестоко избила мальчика у бизнес-центра на Советском проспекте: толпа ударяла ногами прямо в лицо. По словам родителей, у пострадавшего повреждены глаз, нос и рот. Взрослые обратились за записями с камер и провели медицинскую экспертизу. Теперь полиция проводит расследование, выясняя все обстоятельства произошедшего.

