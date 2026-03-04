Зимняя Олимпиада — 2026
Анестезиолог ответила, можно ли проснуться во время наркоза

Анестезиолог Песчанская: шанс проснуться во время операции составляет 0,2%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Шанс проснуться во время операции составляет 0,1-0,2%, рассказала VSE42.RU заведующая отделением анестезиологии и реанимации №1 Елена Песчанская. Она отметила, что эффект присутствия может произойти по разным причинам.

Анестезиолог рассказала, что на подъем во время операции могут повлиять прием запрещенных веществ или длительное употребление транквилизаторов. Она объяснила, что подобные вещества влияют на толерантность к анестезии.

Песчанская подчеркнула, что при сборе анамнеза специалистом важно быть максимально откровенным. По ее словам, если наркоз необходим пациенту без сознания, решение принимается консилиумом врачей.

Ранее анестезиолог-реаниматолог Михаил Немировский рассказал, что общая анестезия безопасна при правильном подходе. По его словам, препараты, которые используются для нее, должны пройти множество тестов.

