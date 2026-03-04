Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 13:56

Москалькова напомнила о репрессиях Киева против русскоязычного населения

Москалькова сообщила, что Киев усилил репрессии против русскоязычного населения

Татьяна Москалькова
Украинские власти усиливают политические репрессии в отношении русскоязычного населения, рассказала на пленарном заседании Совета Федерации уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она добавила, что гонениям по-прежнему подвергается Русская православная церковь. Трансляция заседания ведется на сайте Совфеда.

На Украине наращиваются политические репрессии в отношении русскоязычного населения, гонениям подвергается Русская православная церковь московского патриархата, ее бывшие священнослужители и прихожане, — сказала Москалькова.

Омбудсмен добавила, что издевательскому отношению, вопреки нормам женевских конвенций, подвергаются российские военнопленные. По ее словам, нередко украинская сторона подвергает их пыткам и действиям, унижающим человеческое достоинство.

Ранее Москалькова заявила, что Киев готов обменять захваченных жителей Курской области на украинцев, задержанных в России за пособничество терроризму. При этом она отметила, что категории, о которых говорит Киев, не могут быть равнозначны мирным курянам.

