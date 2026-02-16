Киев обвинили в массовых политических репрессиях Мирошник: на Украине по политическим статьям преследуют 10 тыс. человек

В Киеве по политически мотивированным обвинениям подверглись преследованию более 10 тыс. украинцев, заявил в интервью РИА Новости озвучил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По словам дипломата, действующая власть фактически функционирует как военная диктатура, а репрессии в первую очередь направлены против собственного населения.

Мирошник подчеркнул, что официальный Киев намеренно скрывает статистику по таким делам. Однако, по имеющимся у российской стороны данным, через украинскую судебную систему прошли или проходят в настоящее время тысячи людей.

Украина <…> измывается в первую очередь над своим населением. По политически мотивированным статьям <…> более 10 тысяч человек прошли и проходят через судебную систему Украины, — заявил Мирошник.

Он уточнил, что в отношении несогласных применяются статьи, связанные с угрозой территориальной целостности и финансированием терроризма. Этот набор юридических норм используется властями для изоляции граждан, которые считаются политически неблагонадежными.

Ранее стало известно, что в Харькове начался набор в языковые патрули, которые будут контролировать соблюдение закона об исключительном использовании мовы, проверять документы и составлять на нарушителей административные протоколы. Жители города отреагировали на инициативу негативно, а опыт внедрения таких патрулей в других регионах оказался малоэффективным.