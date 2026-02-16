Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 05:26

Киев обвинили в массовых политических репрессиях

Мирошник: на Украине по политическим статьям преследуют 10 тыс. человек

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Киеве по политически мотивированным обвинениям подверглись преследованию более 10 тыс. украинцев, заявил в интервью РИА Новости озвучил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По словам дипломата, действующая власть фактически функционирует как военная диктатура, а репрессии в первую очередь направлены против собственного населения.

Мирошник подчеркнул, что официальный Киев намеренно скрывает статистику по таким делам. Однако, по имеющимся у российской стороны данным, через украинскую судебную систему прошли или проходят в настоящее время тысячи людей.

Украина <…> измывается в первую очередь над своим населением. По политически мотивированным статьям <…> более 10 тысяч человек прошли и проходят через судебную систему Украины, — заявил Мирошник.

Он уточнил, что в отношении несогласных применяются статьи, связанные с угрозой территориальной целостности и финансированием терроризма. Этот набор юридических норм используется властями для изоляции граждан, которые считаются политически неблагонадежными.

Ранее стало известно, что в Харькове начался набор в языковые патрули, которые будут контролировать соблюдение закона об исключительном использовании мовы, проверять документы и составлять на нарушителей административные протоколы. Жители города отреагировали на инициативу негативно, а опыт внедрения таких патрулей в других регионах оказался малоэффективным.

Родион Мирошник
Украина
репрессии
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснила, почему стоит заключать брачный договор
Назван простой способ улучшить кровоток в мышцах во время тренировок
В ГД напомнили, как будет выглядеть реклама энергетиков весной
Названа полезная альтернатива классическим блинам на Масленицу
В Северной Корее почтили «героев Курской битвы»
Раскрыто неочевидное влияние йоги на здоровье
Олимпиада-2026. Расписание 16 февраля: шесть финалов, выступление россиян
Амурский тигр загрыз охотника в Приморском крае
Раскрыто отношение Трампа к ударам Израиля по Ирану
Врач рассказала о противопоказаниях к употреблению блинов
Киев обвинили в массовых политических репрессиях
Ряду категорий россиян станет доступна еще одна льгота в сфере ЖКХ
Преподаватель объяснила, как правильно повторять материал перед ЕГЭ
Отказ отдать медаль ОИ-2014, уход из большого спорта: как живет Шипулин
Перечислены регионы России со средним доходом выше 100 тыс. рублей
«Полк смерти» ВСУ разгромно покинул Сумскую область
Россиянам напомнили, о каких обстоятельства нужно сообщать военкоматам
Стало известно, как ВСУ скрывают присутствие наемников на передовой
Фонд Гейтса уличили в злых целях из-за «спасающих жизни» вакцин
Машина насмерть сбила 18-летнего велогонщика в Италии
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.