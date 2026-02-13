В Харькове начался набор в языковые патрули, которые будут контролировать соблюдение закона об исключительном использовании мовы, проверять документы и составлять на нарушителей административные протоколы. Жители города отреагировали на инициативу негативно, а опыт внедрения таких патрулей в других регионах оказался малоэффективным. Языковой украинский омбудсмен Елена Ивановская заявила, что украинцы по-прежнему не желают отказываться от русской речи, поэтому мовные патрули отменили в 2025-м. Зачем их снова возрождают, как на самом деле жители Украины относятся к русскому языку — в материале NEWS.ru.

Что стоит за языковыми репрессиями в Харькове

Объявления о наборе инспекторов в так называемые мовные патрули появились в пабликах Харькова. Их главная задача — контроль за соблюдением языкового законодательства, согласно которому весь документооборот должен вестись только на украинском.

Харьковчане в соцсетях выступили против языковых патрулей в городе. Однако власти, похоже, не собираются спрашивать их мнение.

«Решение о введении языковых патрулей, от которых вроде бы отказались, — провокация. Это происходит на фоне переговоров Россия — Украина — США, где наша делегация поднимает вопросы о статусе русского языка и защите православия в его традиционном виде», — заявил в беседе с NEWS.ru член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько.

По его словам, Украина продолжает курс на построение моноэтнического националистского государства. Русскому языку — ни в бытовом плане, ни в книжном — в таком государстве места нет.

Пожилая женщина в Харькове Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Самое интересное — уроженцы и жители Харьковщины внесли весомый вклад в развитие русской словесности», — напомнил эксперт.

С Харьковом тесно связаны имена таких литераторов, как поэт Велимир Хлебников, писатели Всеволод Гаршин, Эдуард Лимонов и Михаил Елизаров. Все их произведения — на русском.

«Очевидно, что Харьков — русскоязычный город, но его хотят переформатировать», — подчеркнул Безпалько.

Какую цель преследуют украинские националисты

О языковой тактике Киева рассказал в беседе с NEWS.ru директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

«Еще в 1990-е украинские националисты говорили мне, что большинство граждан предпочитают русский язык, но они пойдут по пути Ирландии, где власти постепенно, но все же перевели людей с английского на ирландский», — пояснил он.

По словам Минченко, сейчас абсолютное большинство украинцев двуязычны — они свободно говорят на русском и украинском языках. Но в быту преобладает русский.

«Послушайте расшифровки разговоров антикоррупционных расследований. Почему-то и Юлия Тимошенко, и депутаты, которых она хотела подкупить, там говорят по-русски!» — сказал эксперт.

По его словам, на украинском сложно объяснить многие научные и политические термины, поскольку это не самый богатый язык. Но власти продолжают его внедрять, что вызывает недовольство у населения, желающего общаться так, как ему удобно.

Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

«Сейчас протесты вряд ли возможны — киевский режим максимально закрутил гайки. Но в более долгосрочной перспективе такая политика аукнется Владимиру Зеленскому», — предупредил политолог, добавив, что среди украинцев растет недоверие к власти.

«Они устали от насильственной украинизации, что может сказаться на результатах выборов, когда они все-таки пройдут», — пояснил он.

Как украинцев приучали к мове

С русским языком на Украине борются давно. С начала 2000-х шло сокращение русских школ, русскоязычные издания обязывали переходить на украинский. Меры по массовому внедрению мовы резко усилились после Евромайдана. 23 февраля 2014 года, на следующий день после госпереворота, Верховная рада проголосовала за отмену закона «Об основах государственной языковой политики», лишив русский язык даже статуса регионального.

С началом СВО на Украине появились языковые патрули, следящие за тем, чтобы жители страны говорили только на мове. Так, в Одессе в 2024 году была зарегистрирована общественная организация «Робимо вам нерви» — «Делаем вам нервы». Ее участники ходили по улицам, слушали разговоры горожан и, если кто-то говорил по-русски, устраивали скандал. Одна из националисток, работавшая вебкамщицей, напала на уличных музыкантов, исполнявших на Дерибасовской песни группы «Кино».

«Я не разрешаю вам петь русские песни», — кричала она. Ролик со скандалом быстро разошелся в соцсетях. После этого случая в Одессе прошел митинг в защиту русского языка. Горожане вышли на площадь и заявили, что русский язык — часть их культуры и любое его ограничение — дискриминация. «Нет репрессиям против Пушкина и Бабеля», — было написано на одном из плакатов.

Фото: Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во Львове в 2024 году депутат от националистической партии «Голос» Наталья Пипа добилась отправки в приют для несовершеннолетних 17-летнего молодого человека, исполнявшего на улице песни Виктора Цоя. Его отпустили только после того, как он публично извинился за использование русского языка.

В 2025 году в Киеве «мовный патруль» пришел на популярный книжный рынок на Почайной улице. Его участники предлагали сдавать русские книги на утилизацию, а пожилую женщину, выразившую недовольство, обозвали кацапкой.

Осенью прошлого года власти Украины публично отказались от использования языковых патрулей, заявила Ивановская в интервью изданию «Главком». Омбудсмен подчеркнула, что они могут вызывать дестабилизацию общества, которое восприняло бы подобный шаг как давление. Ивановская признала, что большая часть украинцев вообще не знают мову.

Читайте также:

Педофил, садист, агент ЦРУ и МОССАДа. Что еще скрывал Джеффри Эпштейн

Нищета, бандитские войны, распад: что ждет Украину через 5 лет

Позорный хлам за $1 млн: что известно о новой британской ракете для ВСУ