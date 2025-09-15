Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 16:38

Риск дестабилизации вынудил Украину передумать насчет языковых патрулей

Власти Украины отказались от идеи введения языковых патрулей в стране

Власти Украины отказались от идеи введения языковых патрулей в стране, заявила в интервью изданию «Главком» языковой омбудсмен Елена Ивановская. По ее словам, такое решение может вызывать дестабилизацию общества, которое восприняло бы подобный шаг как давление.

Введение механизмов контроля, в частности и языковых патрулей, может восприниматься как давление и даже вызвать дестабилизацию, — сказала Ивановская.

Омбудсмен признала, что большая часть украинцев не знают украинского языка. В связи с этим непонятно, как «донести такую инициативу до общества».

Еще одной причиной для отказа от языковых патрулей Ивановская назвала финансирование. В частности, сегодня основные ресурсы Украины идут на оборону. Дополнительных средств для обеспечения языковых инспекций в стране нет.

Ранее Ивановская объяснила использование русской речи ее дочерью в социальных сетях тем, что русский по-прежнему популярен в республике. По словам омбудсмена, ее дочь София сознательно выбирает русский язык для коммуникации со своей аудиторией.

Украина
украинцы
украинский язык
русский язык
русофобия
