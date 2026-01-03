Новый год — 2026
03 января 2026 в 12:33

Трамп одним словом описал массированный удар США по Венесуэле

Трамп назвал успешной массированную атаку США по Венесуэле и Мадуро

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
США успешно провели массированную атаку по Венесуэле, заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Social Truth. Глава Белого дома также сообщил о якобы эффективном ударе по президенту Николасу Мадуро, который, по его словам, был задержан вместе с супругой и вывезен из страны. Он также анонсировал пресс-конференцию, посвященную операции ВС.

Соединенные Штаты Америки успешно провели масштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро. <...> Операция проводилась совместно с американскими правоохранительными органами, — подчеркнул Трамп.

Ранее в СМИ появилась информация, что США изначально собирались начать операцию против Венесуэлы в Рождество, 25 декабря. Однако Пентагон перенес атаку из-за ударов по ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Нигерии.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто между тем заявил, что государство оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и независимости. Он подчеркнул, что Каракас призывает страны Латинской Америки, Карибов и всего мира к активной солидарности «перед лицом этой агрессии».

Дональд Трамп
США
Венесуэла
атаки
удары
Николас Мадуро
