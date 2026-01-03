«Исламское государство» «отменило» приказ Трампа атаковать Венесуэлу

США изначально собирались начать операцию против Венесуэлы 25 декабря, передает CBS News со ссылкой на свои источники. По их данным, Пентагон перенес атаку из-за ударов по ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Нигерии.

Сроки операции по Венесуэле снова были сдвинуты, поскольку военное командование американской армии ожидало улучшения погодных условий для получения преимущества. По информации источников, президент США Дональд Трамп одобрил наземные удары по меньшей мере за несколько дней до их начала.

Ранее глава Колумбии Густаво Петро заявил, что Каракас бомбят США. Он уточнил, что для удара использовали ракеты. Президент также предупредил мировое сообщество о нападении на Венесуэлу и призвал ООН немедленно собраться на заседание.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто между тем заявил, что государство оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и независимости. Он подчеркнул, что Каракас призывает страны Латинской Америки, Карибов и всего мира к активной солидарности «перед лицом этой агрессии».