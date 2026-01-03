Президент Колумбии заявил, что США бомбят Каракас

США бомбят Каракас, заявил президент Колумбии Густаво Петро в соцсети Х. Глава государства уточнил, что для удара использовали ракеты. Он предупредил мировое сообщество о нападении на Венесуэлу и призвал ООН немедленно собраться на заседание.

Прямо сейчас они бомбят Каракас. Предупреждение всему миру, они напали на Венесуэлу, — написал Петро.

В столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы. В некоторых районах города отключилось электричество. Взрывов было по меньшей мере семь. Очевидцы видели низколетящие самолеты и слышали их звуки. Они также сообщили, что в южной части города недалеко от крупной военной базы виднеется дым. Между тем воздушное пространство над Венесуэлой полностью закрыли.

Ранее сообщалось, что в начале декабря американские спецслужбы впервые атаковали цель на территории Венесуэлы. Удар беспилотником ЦРУ был нанесен по отдаленному причалу. В Белом доме считают, что этот объект использовался преступной группировкой Tren de Aragua для наркотрафика.

До этого президент США Дональд Трамп публично подтвердил, что американские вооруженные силы нанесли удар по территории Венесуэлы. По его словам, целью стал район, используемый для наркоторговли.