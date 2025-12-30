Новый год — 2026
Спецслужбу США заподозрили в ударе дроном по Венесуэле

CNN: ЦРУ с помощью БПЛА нанесло удар по портовому объекту в Венесуэле

В начале декабря американские спецслужбы впервые атаковали цель на территории Венесуэлы, передает CNN со ссылкой на источники. Удар беспилотником ЦРУ был нанесен по отдаленному причалу на побережье латиноамериканской страны, отметили представители СМИ.

Американские власти считают, что этот объект использовался преступной группировкой Tren de Aragua для наркотрафика. Разведку обеспечивали силы специального назначения США. Жертв удалось избежать, так как в момент атаки объект был пуст.

Один из источников телеканала сообщил, что удар носит в значительной степени символический характер. Хотя объект и был уничтожен, это лишь один из многочисленных причалов, которые используют наркоторговцы. Однако этот инцидент все равно может привести к серьезному обострению отношений между Вашингтоном и Каракасом.

Ранее президент США Дональд Трамп публично подтвердил, что американские вооруженные силы нанесли удар по территории Венесуэлы. По его словам, целью стал район, используемый для наркоторговли.

Позже стало известно, что ВС США 29 декабря осуществили силовую операцию против одного из судов в международных водах. Целью удара стал корабль, принадлежащий, по данным разведки, террористическим организациям, занимающимся перевозкой наркотиков. Операция была проведена по указанию военного министра Пита Хегсета совместной оперативной группой «Южное копье».

Спецслужбу США заподозрили в ударе дроном по Венесуэле
