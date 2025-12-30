Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 00:30

«Подорвали все лодки»: Трамп раскрыл детали удара США по Венесуэле

Трамп подтвердил удар ВС США по территории Венесуэлы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп публично подтвердил, что американские вооруженные силы нанесли удар по территории Венесуэлы, передает пресс-служба Белого дома. По его словам, целью стал район, используемый для наркоторговли.

Заявление прозвучало во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ответ на вопрос журналистов о взрыве в Венесуэле. Американский лидер не стал уточнять географические координаты или другие детали операции, ограничившись общей формулировкой.

Произошел большой взрыв в районе порта, где они загружают суда наркотиками. Мы подорвали все лодки, а теперь ударили и по этому району, — сказал американский лидер.

Ранее Трамп указал, что США в рамках кампании по борьбе с наркокартелями уничтожили «крупный объект» на территории Венесуэлы. По словам главы Белого дома, речь идет о некоем предприятии, связанном с отправкой грузов и морскими судами. Он добавил, что операция проводилась на прошлой неделе.

До этого турецкий политический обозреватель Бурак Кескин предположил, что эскалация конфликта между Вашингтоном и Каракасом чревата разрушением глобальной торговли и крахом самой концепции государственного суверенитета. По его мнению, американцы своими действиями подрывают сложившийся международный порядок на морях.

Дональд Трамп
Венесуэла
ВС США
взрывы
