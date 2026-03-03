Диверсанты ВСУ пытались «протиснуться» в Красноармейск

Украинские диверсионные группы пытались пробраться в освобожденный Красноармейск, но все их попытки провалились, рассказал начальник службы БПЛА 1441-го полка 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Иван Смирнов в беседе с ТАСС. По его словам, каждый его шаг Вооруженных сил Украины контролируют российские операторы дронов.

Противник находится в режиме ожидания. Предпринимал попытки зайти в город малыми группами, диверсионные операции проводить, но ничего не получается, так как нами позиции заняты крепко, все подходы к городу контролируются, — подчеркнул командир.

Он добавил, что российские беспилотники постоянно патрулируют окрестности. Дроны готовы в любой момент пресечь вражеские вылазки.

Красноармейск, крупный логистический и промышленный центр Донбасса, был освобожден в декабре 2025 года силами группировки «Центр» после нескольких месяцев ожесточенных боев. Сейчас город находится под надежной защитой российских войск.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны сбили над Россией 13 украинских БПЛА. ВСУ атаковали три региона. Система ПВО в Белгородской области уничтожила 11 беспилотников, а в Курской области и Крыму — по одному дрону.