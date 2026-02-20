Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 08:25

ВСУ пытались зайти в тыл России, но наткнулись на стволы «Горыныча»

ФСБ: диверсанты ВСУ уничтожены у Димитрова при попытке обойти позиции ВС России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Семеро украинских диверсантов были уничтожены в Димитрове при попытке обойти российские позиции и нанести удар с тыла, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Донецкой Народной Республике. В операции приняли участие бойцы антитеррористического подразделения «Горыныч». Им удалось выследить и ликвидировать противника.

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального Управления ФСБ России ведет охоту на диверсионные группы украинских боевиков на окраинах Димитрова. Бойцы ФСБ выследили и уничтожили семь украинских террористов, которые пытались обойти российские штурмовые группы и нанести по ним удар с тыла, — сказано в заявлении.

Ранее военэксперт Борис Рожин заявил, что на Запорожском направлении российским военным удалось ликвидировать сразу три диверсионно-разведывательные группы противника. Они пытались зайти в тыл подразделений ВС РФ, переодевшись в форму российских военнослужащих. Минобороны России эти данные не комментировало.

Еще одну диверсионную группу украинских сил уничтожили военнослужащие Южной группировки войск. Как рассказал оператор беспилотных систем с позывным Хан, бойцы работали в районе Константиновки в ДНР. Расчеты беспилотных летательных аппаратов нанесли по врагу несколько точечных ударов. Он особо подчеркнул, что все действия были тщательно скоординированы между собой.

