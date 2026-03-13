Трампу предрекли два пути на Ближнем Востоке Медведчук: у Трампа есть шанс обратиться к Путину за помощью на Ближнем Востоке

Если президент США Дональд Трамп воспользуется помощью российского лидера Владимира Путина, то обстановка на Ближнем Востоке и Украине может стабилизироваться, в противном случае его ждет потеря власти, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье для ИС «Вести». По его словам, для достижения мира в Персидском заливе все больше важна позиция главы РФ, которая вызывает все больший интерес среди стран региона.

Вопрос только в том, воспользуется ли Трамп помощью Владимира Путина. С одной стороны, у него никакого другого выхода не осталось, — отметил он.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал в соцсети X созданное с помощью ИИ фото Путина, выгуливающего Трампа на поводке, как собаку. Изображение сопровождается цитатой из заявления Минфина США об ослаблении санкций против российской нефти с целью расширить предложение и увеличить глобальный охват существующих поставок.

Также американские аналитики заявили, что война с Ираном, начатая по инициативе Трампа, стала унижением вице-президента США Джей Ди Вэнса. В частности, политик во время предвыборной кампании обещал, что страна не вступит в конфликт с Тегераном.