Трамп готовится одобрить поставку оружия Тайваню на $20 млрд

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность одобрения крупной сделки по поставке вооружений Тайваню общей стоимостью $20 млрд, сообщает агентство Reuters. Остров может получить ракеты-перехватчики систем Patriot (PAC-3) и NASAMS на сумму $14 млрд, а также дополнительные «асимметричные средства обороны» еще на $6 млрд.

Источник агентства утверждает, все необходимые приготовления уже завершены и объявление о сделке состоится сразу после того, как глава Белого дома даст свое официальное согласие. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято по итогам предстоящего визита президента США в Китай, который запланирован на конец марта — начало апреля 2026 года.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Тайвань исторически является неотъемлемой частью Китая и никогда не станет самостоятельным государством, назвав все попытки реализации концепции «двух Китаев» заранее обреченными на провал.