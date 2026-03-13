Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 09:51

Трамп готовится одобрить поставку оружия Тайваню на $20 млрд

Reuters: США могут передать Тайваню ракеты Patriot и NASAMS

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность одобрения крупной сделки по поставке вооружений Тайваню общей стоимостью $20 млрд, сообщает агентство Reuters. Остров может получить ракеты-перехватчики систем Patriot (PAC-3) и NASAMS на сумму $14 млрд, а также дополнительные «асимметричные средства обороны» еще на $6 млрд.

Источник агентства утверждает, все необходимые приготовления уже завершены и объявление о сделке состоится сразу после того, как глава Белого дома даст свое официальное согласие. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято по итогам предстоящего визита президента США в Китай, который запланирован на конец марта — начало апреля 2026 года.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Тайвань исторически является неотъемлемой частью Китая и никогда не станет самостоятельным государством, назвав все попытки реализации концепции «двух Китаев» заранее обреченными на провал.

США
оружие
Тайвань
Дональд Трамп
ЗРК Patriot
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала, как побороть боязнь бедности
«Мы их слышим»: корреспонденты RT сообщили об ударах по Тегерану
Россиянин работал учителем в детдоме и промышлял порнографией
Глава Минтранса раскрыл детали строительства ВСМ межу Москвой и Петербургом
Алаудинов раскрыл подробности уничтожения очередного «полка смерти» ВСУ
Венгрия и Словакия потребовали отменить санкции против двух россиян
Соратника Орбана внесли в базу «Миротворца»
Богомаз раскрыл последствия нового нападения ВСУ на Брянскую область
В Минтрансе рассказали, когда самолеты России начнут летать на Кубу
В России предложили начать чипировать домашних животных
Россияне застряли на вьетнамском курорте из-за задержки рейса
Наступление ВС РФ на Харьков 13 марта: глупость полковника, тишина Купянска
Один из московских аэропортов пообещали модернизировать
Названа версия отравления семи человек угарным газом в Пензенской области
«Тревожный сигнал»: раскрыто, как молодежь относится к криминальным схемам
Иран нанес сокрушительный удар по американским базам на Ближнем Востоке
В Госдуме оценили инициативу снизить возраст вступления в брак
Три иранских города сотряслись от мощных ударов
Актер Торсуев рассказал, как тайно общался с одесситом Василием Скромным
Эндокринолог дала советы, как добрать белок в пост
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.