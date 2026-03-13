Психолог рассказала, как побороть боязнь бедности

Для избавления от боязни бедности, или так называемой пениафобии, следует нарастить доход и отложить приличную сумму денег, которая позволит нормально жить следующие несколько лет, заявила KP.RU психолог Ольга Медяник. Это позволит снизить уровень тревожности и стресса.

Пениафобия, или боязнь пустого кошелька, проявляется в том, что человек постоянно копит деньги, откладывает по максимуму и запрещает себе любые излишества. Все это из-за страха умереть в нищете. На формирование этой фобии могут влиять негативные события. Например, дефолт 1998 года, который семья пережила тяжело. Отец, который все потерял в бизнесе. Мать, которая не знала, как оплатить счета, — объяснила Медяник.

Она отметила, что эта фобия мешает человеку радоваться жизни, которую он как бы вечно откладывает. После того как человек отложил хорошую сумму на несколько лет вперед, ему нужно постепенно уменьшать долю дохода, которая идет на сбережения. Например, откладывать уже не половину зарплаты, а треть, а после и вовсе 20%. К тому моменту у него уже будет хорошая финансовая подушка безопасности и уверенность в будущем, пояснила эксперт.

