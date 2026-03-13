Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Алаудинов двумя словами охарактеризовал «миссию» Пугачевой на эстраде в РФ

Алаудинов заявил, что Пугачева «продвигала пороки» своей публичной деятельностью

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Алла Пугачева в российском шоу-бизнесе «продвигала пороки», выразил мнение в интервью NEWS.ru заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны РФ командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Поэтому не стоит удивляться тому, что уехав за границу после начала СВО, артистка позволяла определенные высказывания в адрес бывших соотечественников, полагает боевой генерал.

Когда-то мы ее считали звездой. А теперь понимаем, что она была страшным злом. Как раз благодаря таким вот «пугачевым» у нас продвигалась пропаганда пороков страшных, — полагает Алаудинов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что потребовал 5 млн рублей компенсации морального вреда с Пугачевой. По его словам, подал судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В случае выигрыша Бородин пообещал передать все эти деньги на СВО.

До этого продюсер Павел Рудченко выразил мнение, что Примадонна может покинуть Кипр в случае ударов Ирана по острову. При этом он считает, что певица не станет переезжать в какую-либо европейскую страну, поскольку там царит «рьяная русофобия».

