10 марта 2026 в 11:14

«Все уйдет на нужды СВО»: глава ФПБК потребовал от Пугачевой 5 млн рублей

Бородин потребовал от Пугачевой 5 млн рублей компенсации из-за ее интервью

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с РИА Новости заявил, что потребовал 5 млн рублей компенсации морального вреда с певицы Аллы Пугачевой. По его словам, он подал судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Исковые требования составляют 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Все уйдет на нужды СВО, — подчеркнул глава ФПБК.

Причиной для подачи иска к Примадонне стало интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), в котором певица оскорбительно высказалась в его адрес, а также негативно отозвалась о специальной военной операции. Пресненский суд Москвы назначил заседание на 10 марта.

Ранее сообщалось, что Пугачева может лишиться прав на товарный знак «Баронесса фон Орбах», если до августа 2026 года не продлит его регистрацию. Впервые этот бренд был зарегистрирован за исполнительницей еще в 1997 году. Название связано с происхождением ее бывшего супруга Миколаса Орбакаса.

До этого продюсер Павел Рудченко выразил мнение, что Примадонна может покинуть Кипр в случае ударов Ирана по острову. При этом он считает, что певица не станет переезжать в какую-либо европейскую страну, поскольку там царит «рьяная русофобия».

