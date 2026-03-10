Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 12:48

Шнобелевская премия «переехала» из США из-за политики Трампа

Шнобелевскую премию в 2026 году вручат в Цюрихе

Шнобелевскую премию в 2026 году впервые вручат не в США, а в швейцарском Цюрихе, сообщило агентство Associated Press. Решение связано с трудностями, которые могут возникнуть у участников при получении американских виз.

Награду вручают за странные научные открытия. В этом году церемонию проведут при поддержке Университета Цюриха и Швейцарского федерального технологического института. Организаторы мероприятия посчитали, что в условиях жесткой иммиграционной политики администрации Дональда Трампа поездка в США для участников может быть небезопасной.

Ранее администрация Трампа прекратила масштабную операцию по задержанию нелегальных мигрантов в Миннеаполисе (штат Миннесота). Особый режим действовал в городе с конца ноября. На пике в операции было задействовано более 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов, включая представителей иммиграционных служб.

До этого бывший президент США Джо Байден выступил с критикой в адрес действующей администрации. Он обвинил власти в целенаправленных действиях против собственных граждан.

