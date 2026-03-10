Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 13:58

Ревва ответил на слухи о продаже его виллы на Кипре

Певец Ревва заявил, что не владеет недвижимостью на Кипре

Александр Ревва Александр Ревва Фото: NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певец Александр Ревва опроверг слухи о продаже своей виллы на Кипре, сообщает «Газета.Ru». По его словам, он не является владельцем недвижимости в этой стране.

Это ложь. Не пишите, пожалуйста, лживую информацию, очень прошу. Если я и бываю на Кипре, я всегда останавливаюсь в отеле, — рассказал Ревва.

До этого ряд СМИ сообщал, что в собственности певца может находиться вилла стоимостью около 110 млн рублей. Также в Сети появилась информация, что дом выставлен на продажу с января 2026 года.

Ранее сообщалось, что у Реввы образовался новый долг по налогам как у индивидуального предпринимателя. По данным источника, на текущий момент сумма задолженности артиста составляет 1 126 934 рубля, детали и причины образования задолженности не раскрываются.

Александр Ревва
долги
недвижимость
слухи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Клиенты популярной пиццерии пожаловались на технический сбой
Крупнейший банк Индии отказался проводить платежи за российскую нефть
В АТОР назвали страну, из которой российские туристы не могут вернуться
Иркутские полицейские выявили 51 пьяного водителя в ходе рейда на 8 Марта
Стало известно, сократит ли Россия добычу нефти на фоне ситуации в Иране
Алибасов-младший раскрыл правду о личной жизни отца
В посольстве РФ рассказали, пострадали ли россияне при обстрелах Израиля
Трамп ответил на избрание Моджтабы Хаменеи лидером Ирана
«Провал Пентагона»: как Зеленский похоронил проект США по развалу России
Врач-мошенник тайно «настругал» 16 детей от пациенток
Детей накормили плесневелыми котлетами в российской школе
Российская армия сможет защищать граждан за рубежом
«Разнесла полквартиры»: сын Алибасова рассказал о поведении своей жены
Профессор ответил, сохранит ли общепит заведения при отсутствии НДС
Пономарев раскрыл, почему «Зенит» проиграл «Оренбургу»
Депутат отреагировал на убийство прихожан РПЦ в Нигерии
Россиянка обвинила воспитательницу в избиении дочери
Политолог оценил отчаянные попытки Трампа сохранить лицо в войне с Ираном
Сразу три российских университета получили предостережения
В России могут расширить возможности использования маткапитала
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.