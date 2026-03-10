Ревва ответил на слухи о продаже его виллы на Кипре

Ревва ответил на слухи о продаже его виллы на Кипре Певец Ревва заявил, что не владеет недвижимостью на Кипре

Певец Александр Ревва опроверг слухи о продаже своей виллы на Кипре, сообщает «Газета.Ru». По его словам, он не является владельцем недвижимости в этой стране.

Это ложь. Не пишите, пожалуйста, лживую информацию, очень прошу. Если я и бываю на Кипре, я всегда останавливаюсь в отеле, — рассказал Ревва.

До этого ряд СМИ сообщал, что в собственности певца может находиться вилла стоимостью около 110 млн рублей. Также в Сети появилась информация, что дом выставлен на продажу с января 2026 года.

Ранее сообщалось, что у Реввы образовался новый долг по налогам как у индивидуального предпринимателя. По данным источника, на текущий момент сумма задолженности артиста составляет 1 126 934 рубля, детали и причины образования задолженности не раскрываются.